Этери Тутберидзе поможет 12-летней фигуристке выплатить 1,9 млн рублей Плющенко

Этери Тутберидзе вмешалась в конфликт между родителями 12-летней фигуристки Арины Парсеговой и академией «Ангелы Плющенко». Тренер пообещала провести платную открытую тренировку, после которой часть вырученных средств будет направлена на оплату долга в 1,9 млн рублей перед школой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как отмечается в блоге тренерского штаба Тутберидзе, в мероприятии примут участие Аделия Петросян, Софья Акатьева, Андрей Мозалев и спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Напомним, Арина Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года спортсменка вернулась обратно, досрочно расторгнув контракт.

Как ранее пояснила продюсер Яна Рудковская, фактически за обучение фигуристки платили спонсоры, которых нашла академия. Она добавила, что мать девочки за 10 дней до ухода убедила школу купить дорогостоящие коньки для Арины, стоимость которых также не возместила.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования академии Евгения Плющенко о взыскании с матери Арины Парсеговой 1,9 млн рублей. В удовлетворении встречных требований о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

Комментируя решение суда, Рудковская назвала неблагодарной мать фигуристки. Она отметила, что женщина не поблагодарила тренеров и не возместила траты академии на свою дочь.