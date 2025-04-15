«Эта женщина не понимает, о чем говорит»: Мазаев высказался о призыве Останиной выступать бесплатно на 9 Мая

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что единицы артистов зарабатывают миллионы. Он раскритиковал слова депутата Госдумы Нины Останиной о том, что музыканты должны бесплатно и «от души» выступать на 9 Мая.

Мазаев задался вопросом, почему профессиональные музыканты должны работать бесплатно, ведь этого не делают ни таксисты, ни врачи. Певец напомнил: чтобы стать востребованным, надо окончить музыкальную школу, училище и консерваторию.

Говоря об инициативе парламентария, лидер «Морального кодекса» произнес: «Эта женщина немного не понимает, о чём она говорит».

По словам Мазаева, большинство не имеет заоблачных доходов, а популярным может стать один из ста.

«У нас единицы зарабатывают миллионы. Большинство исполнителей таких денег не видят», - поделился Мазаев мнением с изданием «Абзац».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин тоже не согласился с предложением выступать бесплатно. Он рассказал, что 90% звезд «сидят в кредитах».