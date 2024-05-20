«Эта земля в Пятигорске — все, что у нас есть»: живущую в США Марину Орлову лишили дома в России

Актриса Марина Орлова рассказала о том, что лишилась дома в родном Пятигорске. Уже несколько лет она живет в США, однако в России у нее оставалась земля на КВМ, которая принадлежала ее семье долгие годы.

В личном блоге Марина призналась, что жилье отсудил бывший муж ее сестры. По ее словам, сама недвижимость ему не нужна, но он хочет за нее получить деньги – четыре миллиона рублей. Орлова называет это шантажом и намеревается вернуть дом.

«Эта земля в Пятигорске — все, что у нас есть. Дом, который я строила на свои деньги… Как такое возможно? Я предъявила все доказательства, но суд вынес решение не в мою пользу», - заявила актриса.

Марина поделилась, что пока ей тяжело осознавать потерю дома. Но она понимает, что не может сдаться, так как ей противна одна только мысль, что в ее семейном доме будут жить посторонние люди. Поклонники поддержали актрису и выразили уверенность, что справедливость все-таки восторжествует.

Напомним, что Орлова родилась и выросла в Пятигорске, но, повзрослев, переехала в Москву. Затем она познакомилась с Георгием Кирьяновым и вместе с ним перебралась в США.

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