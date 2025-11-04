«Эта врачиха меня задурила со своими деньгами»: Вера Сотникова рассказала правду о конфликте с косметологом

Актриса Вера Сотникова признала, что заняла на строительство дома 1,5 миллиона рублей у косметолога, которую позже обвинила в некачественной процедуре и получившейся дыре на подбородке.

Актриса считает, что косметолог сама виновата, так как предложила свою материальную помощь.

«Я вошла не в ту дверь! Эта врачиха меня задурила со своими деньгами. Навязала, обдурила! Зачем она вообще их предлагала — это нарушение врачебной этики! И я дура, сама на лопату села», - заявила Сотникова в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Она также обвинила косметолога в том, что та якобы пообещала дать в долг 3 миллиона рублей, но в итоге перевела лишь половину суммы.

«Обманула меня дважды: когда всучила свои бабки и когда пообещала 3 миллиона, а дала всего 1,5 миллиона рублей. Котел-то я купила, а за работу чем платить?» - возмутилась Сотникова.

Однако больше всего актрису разозлило то, что косметолог в итоге попросила вернуть долг, а получив отказ, пошла в суд.

«А где я их возьму, если они все в стройке? Не могла что ли подождать?!» - кричала она в студии.

В эфире шоу Сотникова пообещала подать исковое заявление суд на косметолога и получить 50 миллионов рублей компенсации за то, что врач показала журналистам ее фотографии до сделанной процедуры и после. И эффект на них был на лицо.

Напомним, конфликт начался после того, как Вера Сотникова рассказала в соцсети, что обратилась к косметологу и договорилась, что процедуру по установке омолаживающих нитей в лицо ей проведут по бартеру – за положительный отзыв. Однако после процедуры актрисе выписали счет на 70 тысяч рублей. В итоге, по словам Сотниковой, она получила шокирующий результат — лицо покрылось гематомами, а нити спустились к подбородку.

Косметолог Зухра Амин не стала молчать, она связалась с журналистами и заверила, что проведенные манипуляции имели краткосрочный эффект. Сотникова хотела быстро омолодиться, но у нее не было времени на процедуры. Косметолог заверила, что предупредила актрису в необходимости полноценной пластической операции, однако Сотникова все равно захотела сделать нитевой лифтинг.

При этом Амин заверила, что Сотникова не имела претензий и даже заняла у нее 1,5 миллиона рублей на строительство дома, но вернула только 600 тысяч рублей. В итоге косметолог подала в суд и выиграла его, а через несколько дней появился гневный пост актрисы о некачественной процедуре.