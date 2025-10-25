Заняла деньги и проиграла суд: косметолог, которая якобы изуродовала Веру Сотникову, раскрыла причину конфликта

Вера Сотникова заявила, что стала жертвой неудачной процедуры красоты, за которую заплатила 70 тысяч рублей и вынуждена была заклеивать пластырем получившуюся дыру на подбородке. Косметолог Зухра Амин ответила на обвинения актрисы и заверила, что проведенные манипуляции имели краткосрочный эффект.

Кроме того, по ее словам, Сотникова хотела быстро омолодиться, но у нее не было времени на процедуры. Косметолог заверила, что предупредила актрису в необходимости полноценной пластической операции, однако Сотникова захотела сделать нитевой лифтинг.

В эфире шоу «Ты не поверишь» на НТВ врач показала фотографии Сотниковой до процедуры и после. Эффект действительно оказался «на лицо».

При этом Амин заверила, что Сотникова даже заняла у нее 1,5 миллиона рублей на строительство дома, но вернула только 600 тысяч рублей.

«Придумала вот эту всю историю с медицинской составляющей. Часть вернула, 600 тысяч. Потом решила, что достаточно. Заблокировала меня, перешла на фамильярность, сказала: "Отстань". И ушла в игнор», — возмутилась медик.

Оставшуюся сумму пришлось выбивать через суд. Через несколько дней после поражения Сотникова и опубликовала свой пост с обвинениями в некачественном нитевом лифтинге. Сейчас косметолог думает о новом иске о клевете.

Ранее Вера Сотникова рассказала, что изначально процедуру по установке нитей ей должны были провести по бартеру – за положительный отзыв. Однако в итоге ей выписали счет на 70 тысяч рублей. В итоге она получила шокирующий результат — лицо покрылось гематомами, а нити спустились к подбородку. На исправление ей пришлось отдать почти миллион рублей в другой клинике.