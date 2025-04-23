«Эта тетенька никому не интересна»: Волочкова обвинила Николаеву в пиаре на свадьбе ее дочери

Балерина Анастасия Волочкова возмущена слухами об отмене пышной свадьбы дочери. Она уверена, что недостоверную информацию распространяет телеведущая Елена Николаева, которая, по ее мнению, пиарится на торжестве.

Экс-прима Большого театра уже много лет на жалует жену своего бывшего возлюбленного Игоря Вдовина. Анастасия даже отказывается называть Николаеву мачехой своей дочери Ариадны. Вместо этого она ее окрестила просто «тетенькой». И при подготовке свадьбы отношения двух женщин еще сильнее обострились.

«Как эта тетя, которая является женой моего бывшего мужа, и которая не имеет никакого отношения к моей дочери, все еще называет себя мачехой. Ей какое дело до свадьбы моей дочери? Куда она лезет?» - негодует балерина.

Волочкова считает, что Николаева просто напоминает о себе благодаря свадьбе Ариадны. Именно ее танцовщица обвиняет в распространении слухов о торжестве.

«Просто эта тетенька никому не интересна, вот она и решила пропиариться сама за счет моего имени и свадьбы моей дочери», - заявила Анастасия StarHit.

Напомним, что свадьба Ариадны Волочковой состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге. Она пройдет в закрытом формате без журналистов.

Ранее Анастасия Волочкова назвала свою внешность «Божьим даром».