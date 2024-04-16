«Эта страница закрыта»: Борис Галкин высказался о поведении Макаревича*
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Заслуженный артист России Борис Галкин поделился мнением о поведении уехавшего из России лидера «Машины времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом пишет aif.ru.
«Много чести обсуждать его поведение. Это играет гордыня на басовой струне, и не более того. „Машина времени“, она свое дело сделала в прошлом, отработала, все, эта страница закрыта, на мой взгляд», — поделился артист.
Помимо этого, Галкин высказался о «неожиданном патриотизме» Макаревича* в отношении Израиля, где он в настоящий момент проживает. В своих соцсетях опальный артист всячески восхваляет новую родину и ее армию. Галкин с иронией относится к поведению звезды: за несколько лет лидер «Машины времени» так полюбил Израиль, что совершенно забыл, что родом он из России и тут похоронены его предки.
«Вот он-то тоже не менялся, он таким и был, только говорил разные вещи, которые были тогда ему выгодны», — заключил он.
Ранее актер Василий Ливанов назвал критикующего Россию Андрея Макаревича* «подлецом».
*(признан иноагентом на территории РФ)