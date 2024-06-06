«Эта ситуация ее трогает»: адвокат Успенской раскрыла детали судебного заседания по иску Киркорова

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина рассказала, как прошло судебное заседание по иску Филиппа Киркорова. Она отметила, что для их стороны «все хорошо», но пока к какому-то решению конфликта они не пришли. По словам правозащитницы, артистка рассчитывает на примирение с коллегой.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач» споры адвокатов звезд в суде 6 июня были жаркими. Однако Сенина не считает, что им нужно продолжать разбирательства. Единственное, чего хочет Успенская – это опровержение слов о «попрошайке» и удаление контента.

«Суд прошел хорошо для нас, но мы не считаем, что это нужно продолжать. Мы не просим никаких денежных средств. Требуем опровергнуть информацию, удалить контент. Эта ситуация сейчас ее трогает», - призналась правозащитница.

По словам Сениной, все можно решить мирным путем, так как Любовь Залмановна готова к примирению, если получит извинения. Журналисты уточнили, достаточно ли ей будет, если Киркоров приедет с букетом цветов, на что Елена ответила: «Пусть нагрянет, а там и посмотрим».

Напомним, что Филипп Киркоров подал иск в суд после интервью Любови Успенской, в котором она назвала его «женоненавистником». Свою обиду он оценил в 10 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, что Филипп Киркоров отправит деньги на благотворительность в случае победы над Любовью Успенской.