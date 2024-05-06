«Эта концепция вывозит»: критикующий Россию Шевчук призвал своих зрителей к революции

Основатель и бессменный участник российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук в последнее время использует сцену для скандирования политических лозунгов. На недавнем концерте в Дубае артист призвал своего зрителя к революции.

Политические заявления музыкант делает с февраля 2022 года. Правда, в России его за это начали штрафовать, а концертные площадки стали отказывать в проведении шоу.

В итоге группа ДДТ во главе с ее лидером начала гастролировать за границей. Недавно коллектив дал концерт в Дубае, где со сцены Шевчук призвал зрителей к революции, пишет «Царьград».

Он рассказал публике о двух исторических концепциях. Первая — это то, что все было вначале хорошо, а потом все хорошее закончилось полной ерундой.

«А вторая концепция — что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения и вам предлагаю тоже её придерживаться. Эта концепция вывозит», — сказал 66-летний музыкант.

Напомним, в октябре 2023 года Шевчук перенес инфаркт и отменил все запланированные концерты. Представители музыканта позже сообщили, что он проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.