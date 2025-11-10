«Эта боль усиливается с каждым разом»: Влад Кадони ушел с ТВ из-за неизлечимой болезни

Экстрасенс Влад Кадони впервые озвучил свой диагноз. Оказалось, что уже несколько лет он страдает из-за кокцигодинии – боли в копчике. И эта болезнь не поддается лечению. Об этом телеведущий рассказал в программе НТВ «Звезды сошлись».

По словам Влада, из-за проблем со здоровьем ему даже пришлось оставить работу, так как сниматься с сильной болью он просто не мог. При этом первое время он не знал причину своего дискомфорта. Кадони считал, что у него геморрой, и не обращался к специалисту. Только когда боль стала нестерпимой, он пошел в больницу и выяснил, что у него проблемы с копчиком.

«Простыми словами воспаление копчика. И знаете, эта боль усиливается с каждым разом. В какой-то момент ты просто перестанешь сидеть вообще. Вот у меня врожденный дефект копчика. Он у меня абсолютно прямой, из-за чего, когда я сажусь, то расстояние от копчика до плоскости, с которой соприкасаюсь, оно прям минимальное. Поэтому это воспаление начинается особенно быстро», - поделился Влад.

Чтобы избавиться от боли, экстрасенс перенес две операции, но нужного эффекта они не принесли. По признанию Кадони, после вмешательств становилось только хуже – он не мог сидеть ни секунды. Разрешалось только стоять и лежать. Но долго в одном положении находиться тоже нельзя было.

В итоге, когда Владу назначили третью операцию, он решил отказаться. Сейчас он спасается только благодаря обезболивающим.

Ранее Анна Седокова рассказала о вернувшейся к ней болезни.