«Эстрадой заниматься легче»: почему Николай Басков бросил оперу

Путь на сцену Николая Баскова начинался в опере. Но спустя какое-то время артист решил развиваться в эстраде. Музыкальный критик Илья Легостаев считает, что певец пошел по более легкому пути.

Эстрадный период у Баскова продолжается долго, и поклонники артиста уже к этому привыкли, говорит музыкальный критик. В опере развиваться гораздо сложнее.

«Подозреваю, что он просто идет более простым путем, потому что все-таки эстрадой заниматься легче, чем оперой. Опера — это постоянная поддержка голоса в тонусе и сложные произведения», — цитирует эксперта Teleprogramma.pro.

По словам Легостаева, Басков не разорвал полностью отношения с оперным искусством. Но в настоящий момент это запасная опция для артиста, которая пока не используется.

Он добавил, что если россияне будут хотеть видеть артиста на сцене, то он и будет на ней выступать.

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал, что предпочитает так называемый «гостевой брак». Исполнителю нравится, что в подобных отношениях он оставляет себе право выбора.