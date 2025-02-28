«Естественным образом я стареть не буду»: Мария Погребняк потратила на пластику 3,5 млн рублей

Блогер Мария Погребняк не скрывает, что неоднократно улучшала внешность при помощи косметологов и пластических хирургов. В последний раз ей ушили диастаз, скорректировали скулы и грудь. На процедуры 37-летняя мать четверых детей потратила 3,5 миллиона рублей.

«Я всегда говорила, что естественным образом я стареть не буду. Муж поддержал меня финансово», — разоткровенничалась Погребняк в интервью Алене Жигаловой.

Она также отметила, что скандальный хирург Тимур Хайдаров заменил ей грудные импланты, поскольку уже прошло 13 лет. При этом Мария выбрала размер поменьше.

«Захотелось вернуться к естественному телу», — пояснила блогер, добавив, что снова ляжет под нож, если понадобится.

По мнению Марии, современная пластическая хирургия может исправить даже изъяны, которые получились в результате неудачных трансформаций.

Ранее Мария Погребняк показала результаты пластических операций, сделанных у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. В своем блоге она продемонстрировала фигуру в слитном купальнике черного цвета.