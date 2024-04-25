«Естественно, я переживал»: режиссер «Слова пацана» испугался популярности сериала среди подростков

Режиссер Жора Крыжовников, выпустивший в 2023 году сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что был напуган из-за популярности проекта у подростков. Изначально команда делала упор именно на взрослую аудиторию, но востребована история про криминальный Татарстан стала именно среди молодежи.

По словам кинематографиста, еще на этапе съемок он думал о том, как сериал будут смотреть его ровесники и вспоминать молодость. Ему казалось, что «Слово пацана» сможет привлечь людей 50+, но они просчитались, и по итогу большая часть поклонников оказалась школьного возраста.

«С маркетологической точки зрения — мы рассказывали им об их молодости, о моем детстве, с приметами того времени, беспокоились о том, чтобы автобус ЛиАЗ звенел так, как он должен звенеть», - рассказал Крыжовников в интервью «Коммерсанту».

Когда проект стал набирать популярность у подростков, а в Сети начали появляться многочисленные ролики под саундтрек, режиссер не понял, как это произошло. А потом и вовсе испугался. Он не знал, как молодая аудитория воспримет более жесткие сцены, показанные ближе к концу сериала. Так, в пятой серии одному из героев резали ухо, и Крыжовников переживал за психику подростков.

«Естественно, я переживал, что как они сейчас переживут, как они с собой соотнесут», - признался режиссер.

Ранее Егор Кончаловский заявил, что отказался от предложения снять «Слово пацана».