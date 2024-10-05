«Есть жена и много детей»: Бьянка рассказала о домогательствах известного российского артиста

Певица Бьянка рассказала о домогательствах известного российского артиста. Об этом сообщает StarHit.

Певица Бьянка стала гостьей нового выпуска шоу Павла Воли. В программе она вспомнила случай, когда ее домогался известный российский артист. Певица не стала называть имени мужчины, но назвала его примерный возраст.

«Это был взрослый мужчина, у которого есть жена, очень много детей. Он известен на всю страну. Мы ехали с „Песни года“ в одном поезде, все артисты. И этот неприятный взрослый мужчина, которому уже лет 60, бьет меня по попе и говорит: „А не хочешь в купе зайти? Посидим, Daft Punk послушаем“», — рассказала она.

По словам знаменитости, она бы никогда не подумала, что этот артист способен на подобное.

«Неприятная ситуация. Он увидел, как я обиделась, расстроилась и разочаровалась. Просто человек поет такие песни! Вы бы ни за что в жизни не подумали, что он такой козел!», — заявила Бьянка.

Певица также рассказала, что сейчас ее сердце не одиноко, но раскрывать возлюбленного она пока не хочет, так как не определилась со своими чувствами.

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