Бондаренко, Калашникова, Турчин и другие звезды отпраздновали окончание съемок «Ревизоров»

В Москве состоялась закрытая вечеринка «ШАПКА» в честь завершения съемок фильма «Ревизоры». На событии собрались более 60 гостей: актеры, режиссеры, медийные персоны и топ-блогеры.

Среди гостей мероприятия были замечены актеры Роман Курцин, Станислав Бондаренко, Татьяна Плетнева, Роман Немцов, Станислав Момоток, Дмитрий Андриянов, Андрей Котлов, режиссер Сергей Мишин и оператор Игорь Мишин, Инна Расторгуева, Ирина Богаткина, Марина Подлесных, Никита Турчин и Анна Калашникова. Вечер начался с авторских сетов от диджея Alex B, а после всех ждало шоу иллюзий.

Двухъярусный кино-торт от кондитера Марины Прониной стал сладким аккордом вечера, а кульминацией — показ тизера «Ревизоров», который вызвал ажиотаж среди гостей.

Официальный пресс-показ фильма состоится 29 апреля в кинотеатре «Октябрь» с участием актеров и создателей картины. А уже в мае лента выйдет на онлайн-платформах Кинопоиск, Okko и START.

«„Ревизоры“ — это не просто смешно. Это взгляд на то, как мы теряем себя в погоне за успехом», — заявил режиссер Мишин.