«Есть желание отжать хоть что-то»: продюсер Литягин ответил на иски Суханкиной

Литягин заявил, что Суханкина пытается отсудить то, что ей не принадлежит. Об этом сообщает mk.ru.

Судебные разбирательства между продюсером «Миража» Андреем Литягиным и экс-солисткой группы Маргаритой Суханкиной не утихают. Напомним, Литягин требует запретить исполнение песен коллектива Суханкиной, а певица, в свою очередь, требует взыскать с продюсера деньги за использование ее голоса в аудиозаписях.

По словам Литягина, экс-солистка коллектива пытается отсудить хоть что-то.

«Она распускает сплетни. У неё после увольнения из «Миража» есть желание отжать хоть что-то, даже то, что ей давно не принадлежит. Вообще я считаю, что Маргарите пора определиться. <...> Вы либо заплатите автору, либо перестаньте петь его песни», - заявил он.

Директор группы Андрей Маликов добавил, что Суханкиной предлагали пойти на мировую и заключить соглашение, но та никак не отреагировала.

«Были попытки уладить противоречия – предложения ей выплатить неустойку за нарушения и заключить лицензионный договор на вполне вменяемых условиях с тем, чтобы исполнять произведения на законных основаниях», - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Андрей Литягин не может найти солистку в иностранный проект.