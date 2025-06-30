«Чего тут жалеть?»: Валентина Талызина незадолго до смерти призналась, что мало времени уделяла дочери

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина сделала откровенное признание незадолго до смерти. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ актриса раскрыла: она жалеет о том, что уделяла мало внимания единственной дочери.

28 июня вышел выпуск программы «Секрет на миллион», посвященный памяти Валентины Талызиной, скончавшейся от рака. За несколько дней до смерти народная артистка РСФСР дала большое интервью, в котором рассказала о своей жизни и раскрыла, о чем жалеет.

Оглядываясь назад, актриса призналась, что не хотела бы вернуться в прошлое и что-то изменить: «Сегодняшнее время тоже прекрасно». Но было и то, о чем Валентина Талызина сожалела до конца жизни. Во времена своей востребованности в кино она мало времени уделяла единственной дочери. Убегая на съемки и репетиции, артистка часто оставляла Ксению с бабушкой.

«Ксении было то ли три, то ли четыре года… Я убегала на работу, и она вдруг подходит ко мне и говорит: „Мама, а ты рада, что у тебя есть детка?“ Мне тогда так в сердце кольнуло, но я взяла себя в руки и сказала: „Конечно, я рада… Но мне нужно бежать“», — поделилась Валентина Талызина.

Актрисе не всегда удавалось заниматься воспитанием наследницы, но она старалась делать это по мере возможностей. Все годы Валентина Талызина жила ради дочери и внучки — после развода с единственным официальным мужем Леонидом Непомнящим она так и не смогла обрести личное счастье, но не жалела об этом.

«Чего тут жалеть? Жизнь прошла так, как она прошла. Я уделяла время Ксюше… У нее было плохо с химией, она пересдавала два раза. Я на нее тогда кричала даже. А вот у Насти были серьезные проблемы с математикой», — рассказывала звезда «Иронии судьбы».

Напомним, Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня в возрасте 90 лет. Состояние знаменитости резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на это, артистка не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра.

Ранее сообщалось о том, что единственная внучка Валентины Талызиной вышла замуж.