«Сдает позиции»: продюсер оценил планы Егора Крида стать самым популярным артистом в РФ

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал планы рэпера Егора Крида собрать на концерте в «Лужниках» 80 тысяч человек, тем самым побив рекорд Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!». Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению шоумена, исполнитель хита «Будильник» и Жуков не являются конкурентами, поскольку музыканты обладают совершенно разными аудиториями.

«Я бы их бы не сравнивал. Почему? Потому что у Егора Крида один репертуар, а у Сережи Жукова — другой репертуар. Не нужно забывать, что Жуков и группа „Руки Вверх!“ — это хиты на все времена, на все поколения. Крида слушают далеко не все, и не все понимают его песни», — заявил Дворцов.

Продюсер также высказался о планах Крида провести концерт на крупнейшем стадионе в РФ. По его словам, артист вряд ли справится с подобной задачей.

«Я не уверен, что Крид сможет собрать такую же арену, как „Руки Вверх!“. Я считаю, что он никогда не сможет переплюнуть Сережу. Это два человека с разными репертуарами, с разной энергетикой, с разными поколениями. Могу сказать одно: на сегодняшний день Егор, конечно, является кумиром молодежи, подростков, молодых людей до 30 лет. Соответственно, он соберет только их», — поделился медиаменеджер.

Кроме того, Дворцов оценил нынешнюю востребованность бывшего участника Blackstar среди слушателей и организаторов мероприятий.

«Я не скажу, что пик его карьеры прошел, но, конечно, он стал меньше где-то появляться. Безусловно, его стали относительно меньше уже звать куда-то. Немного он сдает какие-то позиции, но я не скажу, что он сошел совсем с пьедестала. Тем не менее он остается на уровне популярного артиста», — резюмировал он.

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