«Есть все шансы»: Стас Ярушин стал претендентом на премию «Грэмми»

Звезда сериала «Универ» и музыкант Станислав Ярушин признался, что стал претендентом на премию «Грэмми». Он поделился своей радостью в эфире «Шоу Воли».

Мужчина заявил, что действительно может получить статуэтку престижной американской премии. Дело в том, что он записал трек на иностранном языке, который оценили зарубежные продюсеры. Они предложили Стасу подать заявку на «Грэмми».

«На сегодняшний день написана одна песня, и я горжусь тем, что она будет в отборе на «Грэмми». Песня на английском языке, ее пою я. Ее услышали американские продюсеры и перезвонили, сказали, что это клевая история», – поделился артист.

Ярушин отметил, что 4 октября состоится голосование. Он добавил, что у него «есть все шансы» на победу.

Напомним, что музыкальная премия «Грэмми» вручается ежегодно. Мировые артисты мечтают получить заветную статуэтку, так как это считается наивысшим признанием успеха. На данный момент самое большее количество побед в номинациях у исполнительницы Бейонсе, на счету которой 32 статуэтки. На втором месте находится дирижер Георг Шолти, который за свою карьеру удостоился 31 награды «Грэмми».

Ранее Стас Ярушин высказался о конфликте с Инстасамкой, отсудившей 2 млн рублей.