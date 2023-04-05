«Есть все, что нужно»: 54-летняя Светлана Бондарчук рассказала о жизни дочери с ДЦП

На долю Светланы Бондарчук выпало множество испытаний, и речь сейчас идет не только о ее перипетиях в личной жизни. Ни для кого не секрет, что в браке с известным режиссером у нее родилась дочка с синдромом ДЦП. Звездные родители не распространяются в Сети о жизни особенной наследницы, вот почему для многих состояние Варвары является загадкой. Однако в новом интервью для Натальи Подольской Светлана немного приоткрыла тайну и рассказала о самочувствии дочери.

Как выяснилось, сейчас Варваре 24 года. Звездная мама с особым трепетом говорит о том, что она — «прекрасная девочка», окруженная заботой и любовью близких людей.

«Она живет своей совершенно удивительной и, я бы даже сказала, хорошей жизнью. У нее есть все, что нужно», — высказалась Бондарчук.

Также Светлана и Федор имеют общего сына. О Сергее в Сети гораздо больше информации. Известно, что молодой человек пошел по стопам отца и продюсирует многие кинопроекты.

«Он самостоятельная единица. Недавно завершил сериал "Балет". Я горжусь его работой. Помимо всего прочего, он — просто прекрасный мой взрослый ребенок. Мой первенец», — резюмировала Бондарчук.

Ранее в Сети поговаривали о расставании известного режиссера с Паулиной Андреевой. Супруги долгое время не появлялись вместе на светских мероприятиях, однако совсем недавно они сделали исключение, чем очень обрадовали поклонников. Правда, 55-летний Федор поспешил публично поставить на место Паулину. Высказывание мужчины читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой мужа Марии Погребняк поймали на изменах после 17 лет брака. Поговаривают, светская львица давно знала о похождениях футболиста, однако на этот раз ее терпение лопнуло. Инсайдер заявил: «Развод неизбежен».