«Есть вопросы друг к другу»: Бородина рассказала об истинном отношении к Собчак

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о недавней ссоре с экс-коллегой по «Дому-2» Ксенией Собчак. Звезды телестройки устроили публичные разборки из-за чувства стиля. Однако, как оказалось, ненависть друг к другу у артисток показная. Сама ведущая «Последнего героя» призналась – журналистку она считает старшей сестрой.

О том, что две Ксении недолюбливают друг друга, ходят разговоры уже много лет. В этом году в социальных сетях еще и распространилось архивное видео со съемок реалити-шоу, на котором знаменитости выясняли отношения на повышенных тонах. Но по словам Бородиной, на самом деле у них с Собчак все хорошо между собой, и они даже любят друг друга. Вот только в последнее время видятся редко.

«Мы, как старшая и младшая сестра на протяжении уже более 20 лет. Есть моменты, когда мы любим друг друга, когда не любим друг друга. Есть какие-то вопросы друг к другу. Но мы не перестаем оставаться родными друг другу людьми», - поделилась Бородина с Kp.ru.

К слову, последняя ссора между артистками произошла из-за того, что Ксения Бородина оставила негативный комментарий по поводу выбора наряда Собчак. Долго ждать ответа не пришлось. Ксения Анатольевна пошутила про луки экс-коллеги с Черкизона и даже опубликовала архивный снимок, на котором телеведущая предстала не в лучшем свете.

Ранее Ксению Собчак обвинили в плагиате из-за надписи на ее новых худи.