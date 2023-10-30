«Есть вещи, которые я научился не делать»: Соколовский сказал слова благодарности в адрес Константина Меладзе

Певец Владислав Соколовский прославился во время проекта «Фабрика звезд», где он вошел в состав группы «БиС». Ему и Дмитрию Бикбаеву предложил объединиться продюсер Константин Меладзе, предрекший молодым людям головокружительный успех. Соколовский поблагодарил наставника за полученный опыт и рассказал о своей сольной карьере.

«Я однозначно многому научился у Кости и за многое ему благодарен. Но также есть и вещи, которые я научился не делать, — тоже у него. Так что весь опыт прекрасен и полезен», — сказал Владислав в интервью Газете.Ru.

В финале шоу группа «БиС» заняла третье место. После ребят и правда ждал большой успех, но спустя два года коллектив распался. Сейчас 32-летний артист не только выступает сольно, но и снимается в кино.

Владислав принимает участие в съемках российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Артист признался, что прошел пробы, но не рассчитывал, что его возьмут в проект.

«Мы начали снимать сериал в мае — и будем в процессе еще долго. «Постучись в мою дверь» — действительно объемный проект, и я рад, что участвую в нем», — рассказал он.

Из-за долгих съемок Владислав перенес на весну свадьбу со своей невестой Ангелиной Сурковой — торжество состоится в апреле в следующем году. Напомним, пара воспитывает сына, который появился на свет в прошлом году.