Актер Влад Соколовский рассказал, почему перенес свадьбу с матерью своего сына

Актер Влад Соколовский и его избранница Ангелина Суркова вместе воспитывают сына, который появился на свет в прошлом году. Глава семейства сделал девушке предложение, однако при этом не спешит в загс. Парой было принято решение перенеси свадьбу на весну — все потому, что артист сильно загружен из-за съемок, передает Tnzvezdy.ru.

По словам Соколовского, в настоящий момент он принимает активное участие в двух проектах. Один из них — съемки в сериале «Постучись в мою дверь», которые, как предполагается, продляться еще долго.

Отводить пару дней на торжество из общего плотного графика не хотелось, заявил артист. Получилось бы так, что на свадьбу он пришел бы «никакущим и уставшим с красными от недосыпа глазами».

Я как предложение делал очень красиво, также и свадьба, считаю, должна быть не менее прекрасной и наполненной», — объяснил Соколовский.

Ранее о свадьбе весной высказалась будущая супруга актера Ангелина Суркова. Она рассказала подписчикам в одной из социальных сетей, что торжество состоится в апреле в чудесном, красивом месте.