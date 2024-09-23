«Есть украинский след»: кто отравил собак писательницы Дарьи Донцовой

Друг писательницы Дарьи Донцовой рассказал, кто мог отравить ее любимых собак. Он отметил, что в этом деле видит «украинский след». Об этом он рассказал порталу «Абзац».

Источник из окружения Донцовой предположил, что навредить ее питомцам решили из-за ее патриотической позиции. По его словам, у людей, которые занимаются подобным, нет любви и сострадания. Информатор подчеркнул, что для таких целей находят людей внутри страны и дают им поручения.

«Я считаю, что там есть украинский след. Они вредят всем, кто хоть как-то стоит рядом с нашими бойцами и является лидером общественного мнения. Они бьют по самому больному, что есть у человека», - заявил друг Донцовой.

Напомним, что у писательницы отравили двух мопсов. Один скончался сразу, а второй находится в тяжелом состоянии. Автор художественных произведений рассказала, что еще 25 августа получила сообщение, в котором ее собакам желали смерти.

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