«Не умею готовить и перешиваю старые вещи»: Анастасия Гребенкина экономит на всём
Анастасия Гребенкина рассказала о том, как экономит на еде и одежде .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@MosObrTV»
Недавно в программе НТВ «Звезды сошлись» актриса и участница ледовых шоу Анастасия Гребенкина призналась, что даже после 23 лет семейной жизни «вообще не умеет готовить. Только салаты».
Чтобы хоть как-то помочь мужу , Анастасия ходит в магазины готового питания не растрачивать общий семейный бюджет, покупает блюда с истекающим сроком годности.
«Очень удобно. Я могу взять борщ, сырники, блины, какое-то мясо». Еще удобнее, когда магазин выставляет скидки», - откровенничает Гребенкина.
А еще фигуристка увлекается апсайклингом. Перешивает те вещи, с которыми жалко расставаться. Из старых капри сделала шорты, из брендового макси-пальто – пиджак. Ну, правда, креативила не сама, отдала в мастерскую. На все про все потратила 1100 рублей.