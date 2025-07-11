«Есть соглашение»: друг Владимира Шаинского высказался о заброшенности могилы композитора

Друг Владимира Шаинского Андрей Удалов рассказал, что за могилой композитора ухаживают он сам и сотрудники кладбища. Он опроверг информацию о том, что захоронение заброшено.

Подробности узнало издание «Абзац».

По словам заслуженного артиста России, на могиле установлен «прекрасный памятник».

«Она совершенно не заброшена. Пусть кто в это не верит, тот сходит и посмотрит. Я сам ухаживаю за могилой композитора и сотрудники Троекуровского кладбища, с которыми у нас есть соглашение», - поделился друг Шаинского.

По его словам, сотрудники кладбища делают уборку несколько раз в месяц.

Как пишет издание, ранее ведущий Андрей Малахов намекнул, будто дети и внуки композитора не смотрят за могилой. При этом имени творческого деятели прямо он не назвал.

Шаинский скончался в 2017 году в возрасте 92 лет. Перед смертью он долго боролся с раком.

Ранее сообщалось, как выглядит могила актрисы Анастасии Заворотнюк спустя год после похорон.