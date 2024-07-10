«Есть скелеты в шкафу»: Пригожин заговорил про семейные тайны Алсу и Абрамова

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у Алсу и Яна Абрамова есть «скелеты в шкафу». Об этом сообщает RTVI.

Весной 2024 года стало известно о разводе Алсу и Яна Абрамова. Поговаривают, причиной расставания стали измены Яна. Иосиф признался, что новость о разводе пары стала для него неожиданностью. По его словам, Абрамов, «никогда ничего лишнего не позволял себе». При этом он отметил, что не знает «внутренней ситуации» между Яном и Алсу. По его мнению, в каждой семье есть свои тайны. Из-за этого Пригожин избегает суждений о расставании супругов.

«Мы не знаем внутренней ситуации, кухни, как они жили. Понимаете, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Какие у них скелеты в шкафу — мы не знаем. Поэтому давать оценку семейной истории — это совсем неблагодарное дело», — высказался продюсер.

Иосиф добавил, что знает Алсу как скромного, порядочного человека. Он считает: если певица прокомментировала развод, значит «чаща терпения была переполнена».

Ранее сообщалось, что певица Алсу встретила новую любовь после расставания с Яном Абрамовым. Подробности читайте в этой новости.