«Есть шанс выжить, но остаться инвалидом»: врач о состоянии Романа Костомарова

Поклонники следят за новостями о состоянии фигуриста Романа Костомарова, который попал в реанимацию с пневмонией еще в начале января. Недавно СМИ написали о том, что у 45-летнего спортсмена гангрена, из-за которой врачи хотят ампутировать ему пальцы на руках и ногах. Терапевт и бывший врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Звонков рассказал, как это тяжелое решение может спасти жизнь знаменитому пациенту.

Медик уверен, что специалисты сейчас думают прежде всего о том, как вытащить Романа с того света.

«При тяжелой форме гипоксии легкие человека не работают, и поддерживать их функционированием может только ЭКМО. Но полноценной замены легким это дать не может, если не хватает периферического кровообращения, поэтому у него наступают некрозы конечностей. Тем более скоро уже месяц как он в реанимации», – отметил Андрей в беседе с Life.ru.

По словам терапевта, врачи будут стараться спасти мужчине руки и ноги, если есть шанс. Но сделать это сложно.

«Пораженные конечности нужно ампутировать, чтобы не было интоксикации, то есть отравления трупным ядом, который идет от мертвых тканей дальше в организм», – объяснил специалист.

Звонков вспомнил историю тяжелой болезни певицы МакSим, которая смогла выкарабкаться. Врач считает, что девушке очень повезло.

«Я не исключаю, что Костомаров вообще уже может не вернуться в спорт, дайте ему с того света вернуться. Пока у него есть шанс выжить, он может остаться просто инвалидом. Дело не в руках и ногах, а в легких, нужна будет серьезная реабилитация», — говорит терапевт.

Ранее мы писали о том, как новости об ампутации прокомментировал брат Костомарова.