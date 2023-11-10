«Есть с рук»: почему Барановская отказывается от съедобных подарков

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что не пробует еду, которую ей дарят поклонники. Звезда называет прием пищи интимной историей и с осторожностью относится даже к еде от родственников. Об этом сообщает Пятый канал.

Знаменитость пообщалась с журналистами во время премии Fashion People Awards 2023. Они поинтересовались, принимает ли она в дар от поклонников какие-то угощения. Юлия пояснила, что слишком серьезно относится к этому вопросу, о чем знают ее близкие.

«Я не от многих родных, близких или еще кого-то буду что-то есть с рук. Для меня в принципе прием пищи с кем-то — это достаточно интимная история, я уж молчу приготовить кому-то еду», — поделилась теледива.

Артистка заявила, что ее отношение к еде связано не с брезгливостью или опасениями по поводу того, что ее могут отравить. Просто женщина уверена, что еда заряжена энергией, которой она не хочет обмениваться с малознакомым человеком.

«Для меня важно знать, кто меня кормит», — заявила телеведущая.