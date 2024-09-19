Есть проблемы с бизнесом: налоговая заблокировала счета жены Сергея Жукова

У супруги певца Сергея Жукова Регины Бурд обнаружились проблемы с бизнесом. Счета ее кондитерской компании заблокировала налоговая, передает Telegram-канал Звездач.

По данным СМИ, решение о применении ограничительных мер было принято из-за долга, который числится на предприятии. Так, Регина задолжала государству 28 тысяч рублей. Кроме того, журналистам стало известно, что супруга известного певца не предоставляла декларации по доходам ООО.

У главы звездного семейства тем временем все отлично. У Сергея никаких проблем с бизнесом замечено не было. Певец занимается ресторанами, а вскоре, видимо, начнет заниматься и ЖКХ.

У певца Сергея Мазаева складывается обратная ситуация. Судя по всему, его продюсерский центр переживает не самые лучшие времени и задолжал 43 тысячи рублей государству.