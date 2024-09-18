Продюсерский центр певца Сергея Мазаева задолжал 43 тысячи рублей налогов. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников ФНС России.

Певец Сергей Мазаев с 2005 года владеет продюсерским центром и звукозаписывающей студией ООО «Мазай коммуникейшенс». Кроме продвижения артистов, лейбл занимается и рекламой самого Сергея Мазаева. Отчетность о прибыли организации музыкант в последний раз публиковал аж в 2016 году — тогда, согласно публичным данным, доходы компании составили 42 миллиона рублей.

При этом, по состоянию на 9 мая 2024 года, согласно открытым источникам, ООО «Мазай коммуникейшенс» задолжала 43 тысячи рублей перед ФНС. Из них 42 849 рублей за торговый сбор и 150 рублей пени.

Полный материал сайта «Страсти» о детстве и творческом пути Сергея Мазаева, а также о том, как он справился с алкогольной зависимостью, можно прочитать здесь.