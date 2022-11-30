«Есть проблемы, которые важнее Дани»: Евгения Медведева раскритиковала предавшего ее Милохина
Политика «Первого» канала такова, что он всегда старается избежать крупных скандалов. Тем не менее от одной острой ситуации ему не удалось уберечься. Речь идёт про побег Дани Милохина с проекта «Ледниковый период». Юноша объяснил свой поступок усталостью, от которой он решил избавляться на отдыхе в Дубае. Тем не менее, совершая это действие, блогер вряд ли думал о партнерше Медведевой, которую он подставил своим внезапным исчезновением. После этой ситуации прошло уже время: Евгении сумели найти нового партнёра, и девушка продолжила участие в шоу. Эксклюзивно для издания «7 дней» фигуристка высказалась по поводу произошедшего.
Спортсменка держалась довольно сдержанно и даже старалась не совершать резких высказываний. Тем не менее она произнесла фразу, подчеркивающую ее недовольство: «Есть проблемы, которые намного важнее Дани Милохина, Жени Медведевой и "Ледникового периода"». Девушка добавила, что публично говорить про поступок молодого человека не собирается: ее отношение к ситуации знают лишь близкие люди.
Также Медведева считает: она взрослый человек, поэтому некорректно жаловаться на произошедшее. «В жизни есть вещи и пострашнее», – резюмировала фигуристка.
Поклонники спортсменки восхищены мудростью Евгении. Действительно, сделанного не исправишь, и каждый остался при своём: Милохин получил долгожданную свободу от проекта, а Медведева продолжила участие в шоу вместе с актером Федотовым.
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