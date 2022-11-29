«Если бы Трусова откаталась чисто, она бы выиграла»: Анна Щербакова о золоте ОИ-2022

На прошедшей Олимпиаде развернулась настоящая драма в фигурном катании. Александра Трусова установила мировой рекорд, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Ожидая свои оценки, девушка была убеждена, что заветная золотая медаль у неё в кармане. Тем не менее этого не произошло. После триумфального проката Трусовой на лед вышла Щербакова с более легким контентом. Безошибочное выступление Анны позволило ей обойти соотечественницу и занять высшую ступень на пьедестале почета. После этого события общественность поделилась на два лагеря: пока одни убеждены в несправедливости судейства по отношению к Александре, другие – восхищаются волевой победой Щербаковой. В эксклюзивном интервью для «Fametime TV» Анна впервые прокомментировала ситуацию.

Фигуристка призналась: Трусова заявила такой контент, который могут повторить только два человека из мира спорта. Если бы Александра исполнила его чисто, без видимых ошибок, то она бы стала Олимпийской чемпионкой. Тем не менее Анна убеждена, что таков суровый закон спорта: не всегда риск бывает оправдан.

К слову, девушка считает: у неё задача была не менее сложной. Зная, как выступила ее подруга по команде, у Щербаковой не было права оступиться. «Были мысли вставить три четверных. На тренировке такой контент даже удавался, но я поняла, что это будет неоправданно. Я за этот прыжковый набор не отвечала», – поделилась воспоминаниями спортсменка.

Поклонники фигурного катания были убеждены, что после такой развязки соревнований между девушками дружба закончилась. Тем не менее Анна поспешила всех успокоить: сейчас с Трусовой они в нормальных отношениях.