«Есть проблемы»: 67-летняя Лариса Долина пожаловалась на плохое самочувствие

Лариса Долина уже долгое время выступает на сцене и радует публику своими хитами. Артистка никогда не скрывала, что работе она посвящает всю себя. Постоянные стрессы, утомляемость и долгие перелеты сказались на самочувствии 67-летней певицы. В эксклюзивном интервью для «Пятого» канала женщина рассказала, что с ней происходит на данный момент.

Выяснилось, что в последнее время Долина испытывает проблемы со сном. Певица перепробовала все методы борьбы с этим недугом: она пила витамины, ходила на расслабляющий массаж, но ничего не помогло. Вот почему знаменитости прописали серьезные лекарства.

«Не получается спать столько часов, сколько надо для голоса и красоты. Я начинаю вспоминать какие-то моменты и заснуть категорически не могу, поэтому воспользовалась снотворным», — сообщила Долина.

Поклонники артистки обеспокоены подобным заявлением, поэтому они пожелали ей скорейшего выздоровления.

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