«Есть проблемки у этого молодого человека»: экс-жена Моргенштерна* впервые высказалась о разводе

Скандальный рэпер Моргенштерн* (Признан иноагентом на территории РФ) и блогер Дилара в 2021 году сыграли пышную свадьбу, которую посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. После нее молодожены уехали в Дубай, и там начались многие проблемы в их отношениях. Сохранить брак у артистов не вышло, и в 2022 году они объявили о расставании.

Разрыв Дилара предпочитала никак не комментировать, и на интервью не соглашалась. Она призналась, что получала много приглашений, в том числе звала ее и Ксения Собчак, но встретиться в итоге с журналистами не получилось. Недавно же блогер дала первое интервью, в котором рассказала, как сложилась ее жизнь без скандального мужа, а также рассказала, как расставание сказалось на ее финансовом положении.

В Сети уже давно ходили слухи, что Дилара без Моргенштерна* оказалась буквально в бедственном положении, так как именно артист обеспечивал ее деньгами. Его популярность принесла девушке славу, рекламные контракты, бизнесы. Но, как выяснилось, и без него блогер неплохо справляется. Более того, по словам экс-возлюбленной певца, ее дела стали даже лучше, чем были, когда она состояла в браке.

«Как бы это не звучало, в этом плане расставание отразилось хорошо, потому что все-таки есть некоторые проблемки у этого молодого человека. Они отражаются и на людях, которые с ним. Поэтому сейчас с этим [рекламой и контрактами] все намного проще и спокойнее. Но не могу не упомянуть тот факт, что, когда мы были вместе, он, конечно, обеспечивал меня, дарил дорогие подарки», - призналась Дилара в интервью на YouTube-канале Насти Анисимовой в шоу «Втачке».