Есть покровители в России: в Госдуме призвали выгнать Пугачеву и Орбакайте «с голым задом»

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, Кристине Орбакайте и ее матери Алле Пугачевой нельзя было давать возможность продавать недвижимость, купленную на деньги из российского бюджета.

«Всю семейку надо было выставить из страны с голым задом, а не давать им возможность спокойно распродавать недвижимость на миллиарды рублей, заработанную в том числе и на концертах, оплаченных из российского бюджета», — заявил парламентарий в беседе с Life.ru.

Он назвал Пугачеву и Орбакайте «перебежчиками и предателями» и выразил уверенность, что у них все еще есть покровители в России, благодаря которым артистки еще долго будут безбедно жить за границей.

Напомним, в одном из последних интервью Орбакайте назвала Россию местом, где «всегда сложные времена», а также случаются «дефолты и какие-то проблемы». При этом США исполнительница хита «Губки бантиком» назвала «свободной страной».

Ранее Орбакайте решила избавиться от недвижимости в России на общую сумму более 400 миллионов рублей. После переезда в США дочь Аллы Пугачевой больше не нуждается в двух квартирах в элитном жилом комплекте «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице.