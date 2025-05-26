«Есть подозрения, что ее задержали»: экс-жена Паши Техника пропала после возбуждения уголовного дела

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая перестала выходить на связь после того, как прилетела в Таиланд. Напомним, что против женщины возбудили уголовное дело из-за клеветы. Подробности сообщает Telegram-канал «Проект выжившие».

Отмечается, что Ева пропала после того, как ее вызвали в отделение полиции. Близкие считают, что она так и не покинула правоохранителей.

«Есть подозрения, что ее задержали», - рассказали родственники Карицкой.

К слову, в Таиланде также находится сын Евы и Паши Техника. Что с ним происходит в отсутствии мамы, пока неизвестно.

Напомним, что инициатором дела против Карицкой выступает клиника, в которой лежал Паша Техник перед смертью. Близкие рэпера считают, что действия врачей привели к смерти артиста. Ева делилась, что была готова к такой ситуации. Она собиралась написать доверенность на мать, чтобы она увезла ребенка из Таиланда.

Ранее появилась информация, что на могиле Паши Техника установят памятник за 4 млн рублей.