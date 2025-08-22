«Есть поддельный договор»: адвоката Павла Прилучного обвиняют в том, что она проживает в чужом доме

Адвоката актера Павла Прилучного Оксану Даниелову обвинили в том, что она проживает в чужом доме. Девушка по имени Ева Мазо утверждает, что недвижимость принадлежит ее матери.

«Решением суда владелицей дома является моя мама, я ее доверенное лицо. В моем доме четвертый год подряд проживает неизвестная личность. Не знаю, по какой причине она там оказалась. Она заявляет, что дом принадлежит ей. У нее нет никаких документов, прав, а есть поддельный договор, это ее единственная бумажка», - рассказала девушка. Соответствующее видео приводит Telegram-канал 112.

Даниелова утверждает, что получила дом в качестве вознаграждения «за хорошие результаты деятельности». Также она отмечает, что в прошлом добилась обвинительного приговора по делу о мошенничестве в отношении матери Евы. Адвокат уверена, что теперь ей мстят.

Обе стороны обратились в полицию.

Ранее Даниелова рассказывала, что кто-то проник на территорию дома, ей не дают выйти. Неизвестные повредили коммуникации, перерезали провода.