«Есть план»: рэпер Тимати заявил, что уходит на пенсию

Рэпер Тимати давно не появляется на светских мероприятиях и забросил музыкальную карьеру. Сейчас 39-летний артист занимается бизнесом и много путешествует. Такая жизнь ему по душе, поэтому музыкант заявил, что у него есть планы выйти на раннюю пенсию.

Знаменитость опубликовал в личном микроблоге видео с красивыми пейзажами, любимыми детьми и своим главным увлечением – серфингом. Тимати задумался о том, что хочет наслаждаться этим, а не пропадать за работой.

«Есть план по выходу на раннюю пенсию. Его успех гарантирует, весь зимний период серфинг и тренировки в море. Хорошая цель. Мастер план на ближайшие пять лет. Жить в другой стране я не хочу, мне моя нравится, но вот географически не сложилось с тропической водой и серфингом. Волну то мы построим, но ни одна не заменит настоящий океан. Пока тропическая зима для меня невозможна, но дорогу осилит идущий, будем работать», – написал звезда в соцсетях.

Поклонники удивились такому заявлению кумира. Некоторые поинтересовались еще раз, собирается ли он переезжать. Тимати ответил, что нет.

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