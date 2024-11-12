«Есть особенности»: в Госдуме высказались о подходящем женихе для Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала не давать советов 22-летней фигуристке Алине Загитовой по выбору спутника жизни.

Как отметила парламентарий, даже родители не всегда могут дать правильный совет своему ребенку.

«В любовных делах - как сердце прикажет. Я уверена, что она тот человек, который хочет по любви, а не по расчету», – сказала Журова в беседе с Абзацем.

При этом Журова предположила, что Загитовой подошел бы мужчина из мира спорта.

«Вообще девушке-спортсменке, конечно, лучше спортсмена, потому что будет лучше понимать. Все равно есть особенности. Человеку, который спортом не занимался и не добивался целей, будет тяжело понимать добившуюся всего спортсменку», – заключила депутат.

Ранее заслуженный тренер России Тамара Москвина в шутку предложила Загитовой для поиска возлюбленного «купить большую линейку, а потом выбирать по душевному состоянию».

Сообщалось также, что Алина Загитова откровенно рассказала о личной жизни. Она намекнула, что сейчас не состоит в отношениях, но мечтает по-настоящему влюбиться.