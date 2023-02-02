«Есть один душевнобольной»: Наталья Фриске стала жертвой преследователя

Известной певицы Жанны Фриске не стало в далеком 2015 году. Несмотря на это, память об артистке до сих пор жива, поэтому многие ее фанаты продолжают следить за успехами членов ее семьи. Тем не менее не все поклонники творчества Жанны уважают личные границы других людей. Об этом рассказала в своей социальной сети Наталья Фриске, сестра умершей знаменитости.

Девушка пожаловалась на то, что каждую осень и весну один мужчина пишет ей письма странного содержания. Преследователя не останавливает даже блокировка, поскольку он всегда отправляет сообщения с разных номеров.

«Есть один душевнобольной мужчина, который пишет с разных номеров. У меня уже больше 300 номеров заблокировано. Начинается писанина осенью или весной, когда у всех происходит обострение. Такую ересь пишет, просто жуть», — высказалась Фриске.

Ранее мы писали о том, почему последняя просьба умирающей Жанны не могла быть исполнена ее родственниками. Подробности читайте в этой статье.