Ребенок по завещанию: почему последняя просьба Жанны Фриске не могла быть исполнена

Вчера весь интернет облетала новость о том, что умирающая Жанна Фриске «завещала» сына не родному отцу Дмитрию Шепелеву, а близкой подруге Ольге Орловой. Об этом сообщил Владимир Фриске в эксклюзивной беседе с прессой. Несмотря на последнюю волю звездной мамы, Платон все равно проживает вместе со своим папой. Журналисты Пятого канала попытались разобраться в запутанной ситуации и узнали, могла ли Жанна передать ребенка Орловой на законном основании.

По словам Юлии Вербицкой, кандидата юридических наук, в России нет такого закона, благодаря которому просьбу Фриске можно исполнить. Если один из родителей жив и не лишен прав, то именно на нем будет лежать ответственность по воспитанию ребенка. Исходя из этого следует, что подруга Жанны даже не могла оформить опекунство.

«Поскольку ребенок — не вещь, его нельзя завещать. С возраста восьми-девяти лет он самостоятельно определяет, с кем хочет остаться, и его мнение учитывается в обязательном порядке», — резюмировала Вербицкая.

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