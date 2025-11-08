Есть обременение: что скрывал внук Пугачевой о квартире в Москве стоимостью 163 млн рублей

Квартира внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова-младшего в Москве все еще находится в залоге у банка. С сентября 2018 года на недвижимость наложено обременение в виде ипотеки.

Никита Пресняков владеет квартирой в Варсонофьевском переулке в Москве с 2012 года. Площадь жилья составляет 249 кв. метров, а стоимость превышает 163,3 млн рублей.

По данным РИА Новости, в документах из Росреестра указано, что с 2018 года на недвижимость наложено обременение в виде ипотеки. Юрист Денис Корягин пояснил, что под залог квартиры мог быть оформлен кредит, например, для покупки другого жилья.

Эксперт добавил, что пока на квартиру наложено обременение, сделки с ней могут проводиться только с согласия банка.

Никита Пресняков на протяжении нескольких лет жил в США, где строил музыкальную карьеру с нуля. Однако после недавнего развода появились слухи, что артист возвращается в Россию, однако он их никак не комментировал.

Ранее Владимир Пресняков заявил, что его сын повзрослел после развода с Аленой Красновой.