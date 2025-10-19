«Стал более взрослым»: Владимир Пресняков рассказал, как его сын Никита Пресняков перенес развод

Певец Владимир Пресняков посетил День рождения МУЗ ТВ в Кремле. Корреспондент сайта «Страсти» во время общения исполнителя с прессой узнал, как его сын Никита Пресняков перенес развод с Аленой Красновой.

Пара распалась в конце августа этого года. Никита и Алена подтвердили окончание отношений в социальных сетях. По словам Преснякова-старшего, сейчас сын уже прошел этот этап. Владимир находится на связи с 34-летним наследником и успел отметить изменения, которые произошли с ним после личной драмы. Внук Аллы Пугачевой стал более взрослым и осознанным.

«С Никитосиком мы на связи. Он очень хорошо прошел этот этап, потому что я сильно переживал. Он продвинул его вперед. Никита стал более взрослым и более осознанным. Я горжусь им, потому что он добрый парень», — рассказал Пресняков.