«Стал более взрослым»: Владимир Пресняков рассказал, как его сын Никита Пресняков перенес развод
Певец Владимир Пресняков посетил День рождения МУЗ ТВ в Кремле. Корреспондент сайта «Страсти» во время общения исполнителя с прессой узнал, как его сын Никита Пресняков перенес развод с Аленой Красновой.
Пара распалась в конце августа этого года. Никита и Алена подтвердили окончание отношений в социальных сетях. По словам Преснякова-старшего, сейчас сын уже прошел этот этап. Владимир находится на связи с 34-летним наследником и успел отметить изменения, которые произошли с ним после личной драмы. Внук Аллы Пугачевой стал более взрослым и осознанным.
«С Никитосиком мы на связи. Он очень хорошо прошел этот этап, потому что я сильно переживал. Он продвинул его вперед. Никита стал более взрослым и более осознанным. Я горжусь им, потому что он добрый парень», — рассказал Пресняков.
Также Владимир немного обмолвился о возвращении сына на родину. В 2022 году Никита ухал из России в США.
«Может быть, я по крайне мере хочу, чтобы он вернулся», — заявил Владимир.
