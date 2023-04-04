«Есть о чем поговорить, кроме денег»: Богомолов заявил о ссоре с Собчак из-за разного заработка

Ксения Собчак и Константин Богомолов считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги привлекли к себе внимание еще во время своей необычной свадьбы. После этого события прошло уже много лет, но публика по- прежнему следит за жизнью знаменитостей. В новом интервью для издания ТАСС режиссер поделился пикантными подробностями об их браке с Собчак.

За последние десять лет Ксения стала одной из самых влиятельных персон в стране. Она проявляет себя и в журналистике, и в политике, и в бизнесе, поэтому вовсе не удивительно, что знаменитость имеет внушительный заработок. Константин смело признался: его супруга может в разы больше себе позволить, чем он.

Несмотря на это, Собчак никогда не доплачивает за избранника, поскольку он может самостоятельно со всем справиться. Однако, по признанию Богомолова, конфликты на финансовой почве нередко случаются в их семье.

«Я за разумно потребление. Зачем ради статуса выкидывать значительные суммы, которые правильнее было бы потратить на что-то с большей пользой и удовольствием», — высказался мужчина.

Как выяснилось, Ксения не так часто прислушивается к мнению Константина о разумных тратах. Вот почему режиссер предпочел отшутиться по этому поводу: «Со мной как с Ганди: есть о чем поговорить, кроме денег».

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