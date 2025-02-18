«Есть ничего не могу»: покинувшая Россию Зейналова рассказала, что заболела

Покинувшая Россию телеведущая Светлана Зейналова рассказала, что заболела на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Знаменитость уточнила, что проводит отпуск с детьми на Мальдивах. При этом все лекарства, по ее словам, она оставила в России.

«Продолжаем плавать. И, конечно же, по хорошей традиции, я заболела. Плавать с температурой 38 сложно, но можно. Есть ничего не могу, хоть похудею. А забыли мы, первый раз в жизни, дома что? Правильно! Лекарства», — высказалась телеведущая.

Зейнова признавалась, что организовала путешествие ради детей, которым был необходим отдых от учебы. Артистка вместе с наследниками впервые отдыхает на Мальдивах.

Артистка рассказывала, что старшей дочери в детстве поставили диагноз аутизм и она не хотела в это верить. Зейналова считает, что она могла бы помочь Александре значительно раньше, однако не смогла сразу принять происходящее. Телеведущая растит первенца от медиаменеджера Алексея Глазатова, с которым разошлась в 2012 году.

Звезда Первого канала также воспитывает 6-летнюю дочь Веронику от маркетолога Дмитрия Ленского, с которым рассталась в 2020 году.

Ранее Светлана Зейналова рассказала о главном минусе отдыха на Мальдивах.