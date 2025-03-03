«Люблю вас»: Алла Пугачева обратилась к участникам праздника желтых цветов

Певица Алла Пугачева, «разрешившая весну», обратилась к участникам праздника желтых цветов, который она отмечает каждое первое воскресенье весны вот уже много лет. Соответствующий пост появился в ее соцсетях.

«Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами», - написала Пугачева под селфи, в котором позирует в желтой одежде.

Интернет-пользователи поздравляли певицу с началом весны, признавались в любви. Но нашлись и те, кто критиковал: одни за ее позицию, другие – за внешний вид.

«Вы, конечно, великая певица, но предавшая свой народ», «Господи! Где же здесь Примадонна? Что-то напоминающее Елену Воробей», - писали в Сети.

2 марта исполнительница опубликовала пост – под фотографией она написала: «Весну разрешаем».

Певица несколько десятков лет неизменно дает старт весне. В 90-е годы Пугачева в компании друзей выходила на улицу и дарила желтые цветы хмурым прохожим. Потом они ехали отмечать праздник в ресторан, а первым тостом звезда всегда произносила фразу «весну разрешаем».