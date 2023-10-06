«Есть надежда»: Любовь Успенская высказалась о своей мечте

Певица Любовь Успенская многого добилась как на сцене, так и в жизни. Однако один важный момент по-прежнему не дает ей покоя — артистка мечтает стать бабушкой. По ее словам, на это «есть надежда».

Знаменитость рассказала о своем желании на YouTube-шоу «Алена, блин». Успенская заявила, что собирается стать бабушкой. В какой момент это произойдет — неизвестно. Однако певица верит, что дождется его.

«Есть надежда, что я все-таки дождусь момента, что она все-таки придет и скажет: "Мама, я беременна!"» — поделилась своими надеждами королева шансон.

Также во время интервью Любовь назвала себя свободной женщиной, которой удалось разорвать отношения с мужем-негодяем. А дочь исполнительница сравнила с турками. Таким образом, по словам Успенской, девушка относится к ней — «целует ручки по утрам».

В этом году певица уже высказывалась о замужестве дочери. Она считает, что девушка может родить от донора, а потом уже влюбляться в кого захочет.

Ранее Успенская раскрыла один момент из жизни, связанный с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Оказалось, что артисты могли стать супругами.