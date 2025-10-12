«Есть над чем поработать»: Анфиса Чехова раскрыла, почему посещает психолога с женихом

Анфиса Чехова рассказала, что посещает сеансы психолога, как самостоятельно, так и с женихом, продюсером Александром Златопольским. Телеведущая заявила о важности обращения к специалисту в самом начале отношений.

Как пояснила Чехова, впервые она обратилась к психологу в 27 лет после неудовлетворенности жизнью. Телеведущая отметила, что можно заниматься и самостоятельно, как и в фитнес-зале, но лучше иметь специалиста, «тренера», который направит в нужное русло.

«Конечно, если человек ограничен в бюджете, то ему не до психологов. А если есть возможность — я считаю, что психолог должен быть у каждого человека. Если капнуть, у нас у всех есть над чем поработать», — рассказала Чехова StarHit.

В отношениях с Александром, объясняет Анфиса, есть свои нюансы, и пара предпочитает решать их в кресле у специалиста. Телеведущая считает, что это намного лучше, чем сидеть и ругаться. Помимо этого, Чехова уверена: к психологу нужно обращаться в начале отношений, в профилактических целях.

Анфиса Чехова была замужем за Гурамом Баблишвили, от которого у нее есть сын Соломон. Их брак просуществовал два года. Сейчас звезда состоит в отношениях с Александром Златопольским, пара готовится к свадьбе.

Телеведущая пока не говорит точную дату свадьбы, но недавно она призналась, что торжество точно пройдет не зимой.