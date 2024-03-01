«Есть мотивация»: Даня Милохин назвал условие для поединка с Macan

Популярный блогер Даня Милохин выразил готовность выйти на ринг с рэпером Macan только за гонорар. Его слова приводит Sports24.

«Если мне заплатят хорошие деньги, то соглашусь, потому что есть мотивация. А просто так подраться с ним — нет ни интереса, ни мотивации», — поделился блогер.

Милохин уточнил, что потенциальный поединок с музыкантом станет громким событием внутри России, однако за пределами страны об этом мало кто узнает. Он также напомнил, что стремится к мировой популярности.

Напомним, в середине февраля Даня Милохин победил индийского блогера Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Дебютный боксерский поединок российского блогера завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин прижал соперника к канатам и несколько раз ударил по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Позднее Милохин отказался от боксерского поединка за пять миллионов рублей, назвав эту сумму маленькой.